РФ потратит 7,5 млрд рублей на комплекс для мониторинга ЧС из космоса

https://static.news.ru/photo/d22f7b88-896b-11ea-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Роскосмос планирует потратить на разработку комплекса для мониторинга чрезвычайных ситуаций более 7,5 млрд рублей. Это следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно документу, работы должны быть выполнены до 15 ноября 2025 года. Система будет состоять из наземного комплекса управления и орбитальной группировки. В её задачи входит проведение съемки заданных районов Земли, получение широкоформатных изображений, получение изображений поверхности планеты в среднем и дальнем ИК-диапазонах.

Ранее Роскосмос заключил соглашение на поставку двух спутников для 3D-съёмки Земли. Станции планируют изготовить к 2022 году. Сумма контракта оценивается в 2 млрд 179 млн рублей. Оборудование позволит производить стереометрическую и объёмную съёмки поверхности планеты, а также осуществлять мониторинг чрезвычайных ситуаций. Станции рассчитаны на пять лет работы на орбите. Но запас топлива может обеспечить полёт в течение семи лет, писал NEWS.ru.