Россия попросила США отложить суд по иску экс-акционеров ЮКОСа

Россия подала ходатайство в федеральный суд американского столичного округа Колумбия с просьбой продлить отсрочку судебного разбирательства по иску экс-акционеров ЮКОСа на $50 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы, поступившие в электронную базу данных суда. Российская сторона просит приостановить тяжбу до вынесения Апелляционным судом Амстердама своего решения в рамках параллельного процесса по этому делу.

РФ подаёт это ходатайство о продлении приостановки по данному делу, — говорится в документе.

2 декабря стало известно, что Апелляционный суд округа Колумбия отклонил иск бывших акционеров нефтяной компании к России. Экс-акционеры пытались отменить постановление нижестоящей инстанции, которая в ноябре 2020 года удовлетворила ходатайство Москвы о приостановке судебного процесса до завершения разбирательства в Нидерландах, где Россия сумела добиться отмены взыскания.

Возобновления процесса добивались компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal.

5 ноября 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил постановление, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и направил дело на пересмотр в апелляционном суде Амстердама.

Суть судебного спора состоит в том, что бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС во главе с Михаилом Ходорковским потребовали от России компенсации своих потерь после того, как в 2003 году в ходе начавшегося уголовного преследования Ходорковского за мошенничество, уход от налогов и организацию убийств активы ЮКОСа перешли к госкомпании «Роснефть». Они смогли добиться решения, которое обязывало РФ выплатить им $50 млрд, однако российские власти оспорили это решение.