РФ обогнала Евросоюз по росту цен на продукты в восемь раз

https://static.news.ru/photo/4d45188c-7b2e-11eb-aaf5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России цены на продукты выросли почти в восемь раз больше, чем в странах Евросоюза. Еда в РФ стала стоить дороже на 8,2%, а в ЕС — на 1,1%. Об этом свидетельствуют показатели, обнародованные специалистами Росстата.

В течение года в России ощутимее всего подорожали овощи. Данная категория продуктов повысилась в цене на 17,5%. В то же время для европейского покупателя овощи подорожали только на 0,2%.

Также существенный рост в цене продемонстрировали фрукты и сладости — 13,5% и 13,7% соответственно. Хлеб стал стоить дороже на 9%. Масло и жиры выросли в цене на 11%.

В Европе фрукты подорожали на 3,3%, а хлеб — на 1,1%, следует из данных Росстата.

Как ранее передавал NEWS.ru, агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться».

По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты.