РФ не исключает сохранения цен на топливо в 2020 году на текущем уровне

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Позиция России по поводу продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на заседании в начале марта 2020 года была абсолютно верной и корректной, это показало время, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Время показало, что мы были правы, потому что через месяц мы живём в абсолютно другой реальности. Если тогда предлагалось сократить дополнительно добычу на 1,5 млн баррелей, то сегодня принимаются решения...