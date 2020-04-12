РФ не исключает сохранения цен на топливо в 2020 году на текущем уровне

https://static.news.ru/photo/421e3e8a-7cd7-11ea-9a80-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цены на автомобильное топливо в этом году могут сохраниться на текущем уровне. Такого развития ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов не исключил глава Минэнерго России Александр Новак.
За прошлый год у нас цены на бензин в среднем выросли на 2% год к году. Это за 2019 год. На дизтопливо — примерно на том же уровне, ниже уровня инфляции. Уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции. А может быть, просто сохранятся на текущем уровне, — сказал министр в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ ограничит импорт дешёвого топлива, чтобы защитить внутренний рынок. С таким предложением выступило Минэнерго и вице-премьер Юрий Борисов. Ограничение на ввоз бензина планируется до сентября 2020 года. В течение этого периода, по прогнозам Минэнерго, цены на нефть будут держаться на низком уровне.