https://static.news.ru/photo/4bf33eaa-26a7-11ea-afa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия не будет искусственно наращивать внутренний спрос для поддержки экономики, как это делают другие страны, из-за риска девальвации рубля.

Те механизмы, которые применяют ведущие страны мира, а именно накачку спроса, для нас сегодня применять рискованно, поскольку рынки пока не стабилизированы и мы можем получить обратный эффект — девальвационный, резкое ослабления курса рубля, — цитирует ТАСС Белоусова.

Как писал NEWS.ru, Банк России на заседании 20 марта, вероятнее всего, не станет менять ключевую ставку. Она может остаться на уровне 6% годовых, считает старший управляющий, директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Поскольку ситуация на финансовом рынке очень волатильная, в настоящий момент для регулятора важнее не допускать кризиса ликвидности и контролировать динамику курса рубля.