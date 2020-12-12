РФ может ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн

https://static.news.ru/photo/5d98f1aa-3df7-11eb-85e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: G. Czepluch/blickwinkel/Global Look Press

Россия планирует ввести с 15 февраля по 30 июня 2021-го квоту на экспорт зерна (пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы) в размере 17,5 млн тонн, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Кроме того, власти могут одобрить экспортные пошлины в размере €25 за тонну пшеницы внутри квоты и 50%, но не менее €100 — вне квоты.

Соответствующий документ уже подготовили и внесли на рассмотрение кабмина РФ, говорится на официальном сайте ведомства.

Теперь по хлебу и муке: в правительство внесён проект постановления об установлении с 15 февраля по 30 июня 2021-го вывозной таможенной пошлины в размере €25 внутри квоты и 50%, но не менее €100 сверх квоты <...>. Данная мера позволит снизить цены на хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, — считает министр.

Чиновник также отметил, что руководство РФ приняло меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания. Решетников добавил, что ведомство предложило предоставить кабмину РФ право установить планку колебаний стоимости социально значимых товаров в 10%.

Он, в частности, сообщил, что до 20 декабря должны быть заключены соглашения для стабилизации цен с российскими производителями подсолнечного масла и сахара. Эти договорённости будут действовать до конца I квартала 2021 года.

9 декабря на совещании по экономическим вопросам с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен на продукты в магазинах. В правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России.

Министерства и ведомства РФ могут предложить правительству заморозку цен на сахар-песок и подсолнечное масло на три месяца начиная с 1 января 2021 года. Именно сахар-песок и подсолнечное масло оказались наиболее подорожавшими продуктами в магазинах в ноябре в сравнении с 2019 годом, писал NEWS.ru.