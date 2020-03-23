https://static.news.ru/photo/2cca9448-6d05-11ea-9b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия может согласиться на поставки нефти в Белоруссию с премией к стоимости беспошлинных поставок в размере $15,7 за тонну.

По словам источников, знакомых с условиями сделки, при этом не весь объём премии придётся на компании, частично — на бюджет. Однако в настоящее время окончательная договорённость о согласовании данных условий, механизма и компенсации из бюджета отсутствует.

Один из источников сообщил, что в прошлом году нефть поставлялась со скидкой в $3,7 за тонну, а в конце февраля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские компании выразили готовность ежегодно уменьшать премию на $2 за тонну, «то есть пропорционально снижению экспортной пошлины», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти. Они пришли к соглашению по поставке российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».