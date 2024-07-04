РФ может начать использовать цифровой рубль для расчетов с другими странами ЦБ изучает с рядом стран возможность расчетов с использованием цифрового рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Центрального банка России совместно с представителями других прорабатывают тестирование схемы расчетов, в которой будет использоваться цифровой рубль, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. По ее словам, которые передает ТАСС, технически стороны готовы к этому, однако пока рано говорить о сроках реализации проекта.

Говорить о сроках запуска преждевременно, но эту темы мы начали обсуждать и вывели в рабочее русло с рядом стран. Я думаю, что более понятно по срокам будет в следующем году, — пояснила Скоробогатова.

Ранее зампред Центробанка Алексей Гузнов заявил, что в России могут быть легализованы стейблкоины. Такой шаг, по его словам, облегчит международные расчеты в условиях санкций стран коллективного Запада. Стейблкоины — вид криптовалют, которые не привязаны к определенному курсу валют, что позволяет им быть менее волатильными.

До этого в ЦБ сообщили о массовом внедрении цифрового рубля в России после того, как будет завершен тестовый проект. По данным регулятора, данный процесс произойдет не раньше 2025 года. Пилотная версия тестируется в закрытом режиме среди сотрудников Центробанка и клиентов 13 российских банков.