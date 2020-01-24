https://static.news.ru/photo/68d75d66-3ec7-11ea-8f54-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Россия изучает правовую сторону вопроса в соглашении между Китаем и США, предупредили в Минэкономразвития.

Надо понять, как это будет реализовано на практике — приведет ли это к ущемлению остальных. Если да, то как? — пояснил журналистам замглавы ведомства Тимур Максимов.

Он отметил, что Россия в случае ущемления своих интересов может прибегнуть как к политическим, так и к правовым инструментам.

ВТО относится больше к инструментам правового характера. Политический диалог на всех уровнях достаточно активный, есть возможность это решить и в рамках двусторонних контактов, — добавил Максимов.

Как предполагалось, первая часть торгового соглашения обязывает Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд. По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал сделку с Китаем и договор с Мексикой и Канадой новой моделью торговли.