https://static.news.ru/photo/ef7571c6-0a53-11ea-ae0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Делегации со стороны России и Украины завершили переговоры по газовым вопросам.

Встреча проходила в Вене. Российскую делегацию возглавлял глава «Газпрома» Алексей Миллер. С украинской стороны присутствовал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Участники встречи обсуждали возможность продления контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, депутат Верховной рады и глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что вряд ли остались способы предотвращения утраты транзита российского топлива на выгодных для Украины условиях.