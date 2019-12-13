Делегации со стороны России и Украины завершили переговоры по газовым вопросам.
Встреча проходила в Вене. Российскую делегацию возглавлял глава «Газпрома» Алексей Миллер. С украинской стороны присутствовал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Участники встречи обсуждали возможность продления контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года,
Как писал NEWS.ru, депутат Верховной рады и глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что вряд ли остались способы предотвращения утраты транзита российского топлива на выгодных для Украины условиях.
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