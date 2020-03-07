https://static.news.ru/photo/99296e0a-6028-11ea-9efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Jingang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За два первых месяца 2020 года товарооборот между Россией и КНР вырос до $17,1 млрд.

При этом экспорт в РФ за тот же период упал на 15,4% до приблизительно $6 млрд, а импорт товаров и услуг из России в КНР вырос на 21,7% и составил $11,1 млрд. Положительное сальдо России за два месяца увеличилось в 2,68 раза по сравнению с январём-февралём 2019 года — до $5,1 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД Швеции Анн Линде считает, что существует серьёзный потенциал для развития торговых отношений между Россией и Швецией. По её словам, отношения двух стран в сфере бизнеса хорошие. Однако шведской стороне важно, кто возглавит межправительственный российско-шведский наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству.