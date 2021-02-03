РФ и Белоруссия могут объединиться для создания электромобилей

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РФ и Белоруссия могут вместе работать над созданием электромобилей. Об этом заявил вице- премьер РФ Юрий Борисов.

В ходе встречи с премьер- министром Белоруссии Романом Головченко он сообщил, что Москва предлагает рассмотреть возможность совместных усилий в области нефтегазохимии и других проектах.

(Предлагаем — NEWS.ru) посмотреть возможность проведения работ, связанных с «автомобилями будущего», в первую очередь с электромобилями, — цитирует его ТАСС.

Борисов подчеркнул, что и у России, и у Белоруссии есть накопленные компетенции в области автомобилестроения.

Ранее сообщалось, что первый серийный российский электромобиль «Кама-1» появится в продаже в следующем году и будет стоит 1 млн рублей. Это будет полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 м и шириной 1,7 м.

В машине будут четыре места для пассажиров и багажник. Ориентирован электромобиль на массовый рынок. Батарея позволит машине проезжать от 250 до 300 км. Зарядка авто на 70–80% займёт 20 минут. Ездить на электромобиле можно будет при температуре до минус 50 градусов.

Электромобиль обойдётся дешевле названной цены, поскольку в июле правительство объявило скидки на машины отечественного производства. А за дополнительные 100–200 тыс. рублей автолюбители получат машину, укомплектованную системой интеллектуальной помощи. Партнёром разработчика выступил КамАЗ, писал NEWS.ru.