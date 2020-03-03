https://static.news.ru/photo/d161fa0a-5ced-11ea-85cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look

Страны будут меняться опытом в научной сфере, в частности, российская стороны предоставит свои методики оценки запасов краба, рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков.

Также Россия и Аргентина обсудят возможность совместно осваивать криль в районе Антарктиды и сотрудничать в области использования отходов краба для производства хитина и хитозана, передаёт ТАСС.

На первом этапе переговоров стороны подготовили меморандум и план работы на ближайшие шесть месяцев.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Аргентины, приступившее к работе в декабре 2019 года, планирует укрепить отношения с Китаем и Россией, рассказал президент страны Альберто Фернандес. При этом государство открыло каналы взаимодействия с Европой и Западным полушарием.