Страны будут меняться опытом в научной сфере, в частности, российская стороны предоставит свои методики оценки запасов краба, рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков.
Также Россия и Аргентина обсудят возможность совместно осваивать криль в районе Антарктиды и сотрудничать в области использования отходов краба для производства хитина и хитозана,
На первом этапе переговоров стороны подготовили меморандум и план работы на ближайшие шесть месяцев.
Как писал NEWS.ru ранее, правительство Аргентины, приступившее к работе в декабре 2019 года, планирует укрепить отношения с Китаем и Россией, рассказал президент страны Альберто Фернандес. При этом государство открыло каналы взаимодействия с Европой и Западным полушарием.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен