https://static.news.ru/photo/f253cbf4-6cf5-11ea-bc72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти на фоне распространения коронавируса нового типа готовы рассматривать обнуление импортных пошлин не только по медикаментам и компонентам для их изготовления, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, проект 20 марта был внесён в Евразийскую экономическую комиссию, которая примет окончательное решение. По мере необходимости власти готовы работать над расширением утверждённого списка, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство финансов приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов.

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Количество заражённых в мире — 338 724 человека, скончались — 14 687. Всего в мире удалось вылечить от нового коронавируса 99 003 человек.