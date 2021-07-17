Резкий рост ключевой ставки спрогнозировали аналитики

Центробанк может повысить ключевую ставку на один процентный пункт уже 23 июля. В этом случае ставка составит 6,5%, пишут «Известия».

Ряд специалистов считает , что повышение произойдёт на 0,5 п. п., тогда ставка составит 6%. По мнению экспертов, резкое повышение ставки и ужесточение денежно-кредитной политики объясняется высокой инфляцией. Месячные темпы роста цен снижаются с 0,74% в мае до 0,69% в июне, но это торможение всё равно остаётся медленным.

Повышение ставки сразу на один процентный пункт может стать самым значительным шагом с 2014 года. Финансовые структуры отреагируют на решение регулятора повышением ставок по ипотеке, кредитам и депозитам на величину ключевой ставки.

Негативным сюрпризом в июне, по мнению экспертов, стало значительное ускорение инфляции услуг. Этот индекс вырос с 3,2 до 4% год к году. Цены за первые пять дней июля поднялись на 0,3%, что означает повышение уровня инфляции к концу года до 7%.

Ранее сообщалось, что банки второй месяц подряд ухудшают условия по ипотеке и по её рефинансированию. Средневзвешенная ставка по выданным рублёвым кредитам уже два месяца держится на уровне 7,3% годовых. По данным банкиров, такой рост вызван в первую очередь с неоднократным повышением ключевой ставки Центральным банком.