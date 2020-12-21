Резкий рост цен на жильё в РФ проверят по заданию Хуснуллина

https://static.news.ru/photo/a6c4202e-4352-11eb-a480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Минстрой и Минпромторг проверят информацию о резком росте цен на арматуру, которую используют в жилищном строительстве. Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Так он отреагировал на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы, рассказавшего о повышении с середины ноября 2020 года стоимости арматуры на 50%, сообщает РБК.

В письме также отмечалось, что начались перебои в поставках материалов на стройки. Проблема грозит невыполнением обязательств застройщиков перед дольщиками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские регионы могут получить право сносить неаварийные панельные дома. Данная участь постигнет многоквартирные здания, капитальный ремонт которых может обойтись слишком дорого. Такая поправка содержится в законопроекте о комплексном развитии территорий.