Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 млрд рублей

Резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций, говорится на сайте кабмина.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, — говорится в сообщении.

Основным источником увеличения резервного фонда (271,6 млрд рублей) являются дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы в 2022 году. Согласно документу, кабмин может распоряжаться средствами фонда, чтобы быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российской экономике понадобится хотя бы полгода, чтобы перестроиться после западных санкций. Он подчеркнул, что власти принимают все возможные меры, чтобы помочь предприятиям, создать новые производственные и логистические цепочки, а также поддержать занятость.