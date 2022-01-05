Реверс газа из Германию в Польшу по Ямалу — Европе снизился в пять раз

Немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил о снижении более чем в пять раз объёмов реверсных поставок по газопроводу Ямал — Европа из Германии в Польшу, пишет РИА Новости. Накануне, 4 января, транзит фиксировался в диапазоне 885–955 тыс. кубометров в час, однако 5 января он составил только 155 тыс. кубометров. При этом с конца декабря дополнительные мощности магистрали «Газпром» не бронировал.

По данным оператора, транзит голубого топлива через крайнюю западную точку газопровода в ФРГ «Мальнов» с 08:00 до 09:00 по московскому времени был на уровне почти 155 тыс. кубометров.

Ранее стало известно, что с 1 января поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию так и не начался, несмотря на заявления «Газпрома» о готовности начать поставки. При этом реверсные поставки в Польшу увеличились в четыре раза. В компании заявили, что это связано в первую очередь с нежеланием европейских покупателей приобретать топливо.

«Газпром» до середины декабря ежедневно заказывал транспортные мощности газопровода Ямал — Европа. С 17 декабря компания начала резко сокращать использование польского участка. В некоторые дни корпорация заказывала на дополнительных аукционах, а не на регулярных.

Из-за заморозки транзита стоимость газа в Европе впервые в истории перешла планку в $2150 за тысячу кубометров.