Reuters вслед за Bloomberg сообщил о дефолте России Reuters: держатели российских евробондов в Тайване не получили выплат в срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд держателей российских евробондов из Тайваня сообщили, что не получили выплат по истечении льготного периода в ночь на 27 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, сложившаяся ситуация может считаться дефолтом по внешнему долгу. Один из источников рассказал, что речь идет о двух евробондах, номинированных в евро и долларах, расчет по которым не предполагается в российской валюте.

Купон не может быть оплачен в рублях, — сообщил источник.

Агентство Bloomberg 27 июня выступило с утверждением, что в России произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам. Отмечается, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня и если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получат оговорённые средства, такая ситуация считается дефолтом.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Россия выполняет все свои обязательства и является одной из самых платёжеспособных стран мира, а дефолт допустили США. В беседе с NEWS.ru он назвал заявление Bloomberg о дефолте политическим.