В Кремле раскрыли главную проблему с уходом Набиуллиной из ЦБ Reuters: в Кремле не знают, кем заменить Набиуллину на посту главы Центробанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сохранит свой пост до 2027 года, так как ее всецело поддерживает президент России Владимир Путин, однако в Кремле пока не могут определиться с ее сменщиком, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников в РФ. Оставаться председателем Банка России после 2027 года, как отмечают авторы публикации, нынешней главе ЦБ запрещено законом.

В публикации сказано, что вместе с Набиуллиной из Центробанка может уйти и львиная доля ее команды и российские власти якобы рассматривают возможность скорректировать законодательство. По словам авторов публикации, соблазн покинуть Банк России у коллег Набиуллиной большой, так как в коммерческом секторе более высокие доходы, а риск попасть под санкции существенно меньше.

При этом источник агентства уточняет, что позиции главы ЦБ РФ очень сильны и на ней никак не сказывается критика со стороны некоторых парламентариев и предпринимателей. Пока существенных претензий к Набиуллиной, по словам авторов материала, быть не может, так как российская экономика ощущает себя лучше, чем прогнозировалось.

Отмечается, что сейчас ее уход практически исключен в связи с серьезными переменами в мировой экономике, спровоцированными действиями президента США Дональда Трампа. Резкая смена курса Банка России может стоить Москве очень дорого, а потому Набиуллина сейчас в большей безопасности, чем когда-либо, резюмировали авторы публикации.

Ранее сообщалось, что 25 апреля Центробанк вынесет решение относительно ключевой ставки. Предполагается, что показатель остается без изменений и будет по-прежнему на рекордно высоком уровне — 21%. Риторика регулятора по этому поводу остается весьма жесткой.