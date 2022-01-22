Reuters: Украине хватит газа на семь дней при военном конфликте с Россией

В случае военного конфликта с Россией Украина сможет обеспечивать газом важнейшие инфраструктурные объекты и своих граждан не более пяти — семи дней. Это произойдёт, если прекратится транзит голубого топлива или будут уничтожены газопроводы, передаёт Reuters со ссылкой на источники. Объёмов газа в хранилищах будет недостаточно для поддержания давления в системах и обеспечения топливом населения.

Газ в количестве до 40 млн кубометров можно было бы импортировать из Европы, но это вряд ли случится ввиду отсутствия у европейских стран свободных ресурсов для этого.

Агентство отмечает, что Украина с 2015 года закупает газ у Запада по реверсу из России. В 2021-м страна потребила 27,3 млрд кубометров топлива, среди которых импорт составил 2,6 млрд кубометров. Из хранилищ было взято 4,9 млрд кубометров газа. Собственная добыча топлива составила 19,8 млрд кубометров.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о том, что в ситуации с Украиной российская сторона уже приняла все меры для решения газовых вопросов. Мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни утверждают, что транзит газа через Украину в ближайшие два-три года будет продолжаться, тогда как другие полагают, что с запуском газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» необходимость в транзите через Украину отпадёт.

Bloomberg в январе этого года сообщило, что в ближайшие два месяца европейские страны рискуют остаться без газа из-за морозной погоды и небольших запасов топлива в хранилищах. Предпосылками к топливному кризису стали переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа.

Единственным выходом из ситуации являются дополнительные поставки газа из России по «Северному потоку — 2» или действующим маршрутам, отмечает Bloomberg.