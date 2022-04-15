Reuters: Украина лишилась до 40% металлургических мощностей

Украина потеряла доступ к 30-40% своих металлургических мощностей, сообщает Reuters со ссылкой на принадлежащую бизнесмену Ринату Ахметову группу «Метинвест», которая является крупнейшим в стране производителем стали и железнорудного сырья. В компании заявили, что её предприятия не будут работать на территориях, находящихся под контролем России.

«Метинвест» принадлежат три завода в Донецкой области на территориях, подконтрольных украинским властям, а также два предприятия в Мариуполе — «Ильич» и «Азовсталь». На долю последних приходится свыше трети металлургического производства Украины.

Таким образом, страна потеряла 30-40% своих металлургических производственных мощностей, поскольку заводы не работают, — говорится в сообщении.

Ранее один из рабочих «Азовстали» рассказал, что в конце февраля ВСУ завезли на предприятие военную технику. С тех пор сотрудники завода занимались охраной оборудования предприятия.

Некоторое время назад глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма «Азовстали». Он отметил, что в здании укрепились украинские националисты, по его словам, они устроили штаб в подвале и оказались в заложниках своих же укреплений.

15 апреля стало известно, что российские войска взяли под контроль металлургический комбинат «Ильич».