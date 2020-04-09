Reuters: Саудовская Аравия снизит нефтедобычу на 30%, или на 4 млн баррелей

https://static.news.ru/photo/b1609f86-7a66-11ea-92a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Саудовская Аравия согласится снизить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать сделку ОПЕК+ о сокращении производства ради повышения цен на углеводороды. По информации источников Reuters, страна готова добывать на треть меньше нефти, чем сейчас.

В издании уточнили, что саудовцы рассчитали сокращение от рекордных 12,3 миллиона баррелей, которые Saudi Aramco начала добывать в апреле 2020-го, когда истёк срок действия прошлого соглашения стран — производителей нефти.

Видеоконференция членов ОПЕК и России пройдёт 9 апреля. Крупнейшие нефтедобывающие страны, за исключением США и Канады, намерены договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы отыграть мартовский обвал нефтяных цен.

Как писал NEWS.ru, Россия сократит объём добычи нефти на 14%, или 1,6 миллиона баррелей в сутки, если члены ОПЕК+ подпишут новое торговое соглашение.

Мировые цены на топливо рухнули 9 марта до минимума за 20 лет. Поводом для обвала стал срыв переговоров о сокращении добычи в ОПЕК+, главным образом между РФ и Саудовской Аравией, на фоне снижения потребления нефти в мире.