Reuters: Россия и Индия перешли на эталон Dubai для торговли нефтью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская «Роснефть» и индийская Indian Oil Corp перешли на эталон Dubai в ценообразовании для торговли нефтью, сообщает Reuters. Компании решили отказаться от европейского бенчмарка Brent в пользу азиатского, утверждают три источника, знакомые со сделкой.

Это решение двух крупнейших в своих странах предприятий является частью смещения продаж российской нефти в сторону Азии, считают журналисты. Если Brent в основном используется европейскими нефтяными компаниями и трейдерами, то Dubai находится под сильным влиянием азиатской и ближневосточной нефти. Оба оцениваются в долларах.

Накануне Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман одновременно заявили, что сокращают добычу нефти. С мая и до конца года все вместе они будут ежесуточно качать на 1,7 млн с лишним баррелей меньше, чем планировали. Это должно помочь им повысить цены на дешевевший с ноября ресурс и пополнить свои бюджеты.

Удастся ли это и как решение ОПЕК+ отразится на жизни россиян, европейцев и американцев, рассказывает NEWS.ru.