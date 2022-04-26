Reuters: Россия и Индия начали переговоры о возобновлении поставок угля

Официальные лица России и Индии начали переговоры по вопросу о возобновлении поставок коксующегося угля. Индийская сторона планирует удвоить его импорт из РФ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве и торговой сфере Индии.

Российский уголь покрывает примерно 85% потребностей Индии. В 2021 году Нью-Дели подписал соглашение с Москвой о его поставках. Однако с ними возникли сложности, обусловленные проблемами с обработкой платежей и логистикой из-за введённых в отношении Россий санкций. При этом Австралия, которая является крупнейшим поставщиком угля в Индию, в несколько раз подняла цену на него.

В связи с этим представители правительства Индии и металлургической компании JSW Steel провели 23 апреля в Нью-Дели встречу с российской делегацией. Они были приглашены в Москву для обсуждения вопроса бесперебойных поставок коксующегося угля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию и страны Азии поддержать введённые в отношении России санкции. По её словам, ситуация на Украине повлияет на страны Индо-Тихоокеанского региона. Политик отметила, что они уже столкнулись с подорожанием зерна, удобрений и энергоносителей.