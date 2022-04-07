Reuters: представители США и ЕС обсудили расширение поставок газа

Главы некоторых компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с представителями европейских правительств расширение поставок энергоносителей в Европу. Выяснилось, что организовать поставки в нужном объёме можно будет не раньше, чем через три года, сообщает Reuters со ссылкой на главу отраслевого объединения LNG Allies Фреда Хатчинсона.

Агентство отмечает , что встреча прошла в Хьюстоне. В американский штат Техас приехали делегации и дипломаты из Латвии, Эстонии, Болгарии, Франции, Германии, Венгрии и Великобритании.

Ситуация в Европе нестабильна. Все эти страны, зависящие от российского газа, намерены отказаться от него в некоторых случаях полностью, — заявил глава LNG Allies.

По его словам, сейчас существуют проблемы с мощностями, а на их строительство для СПГ уйдёт несколько лет.

Но возможности через несколько лет будут действительно потрясающие, — уверен Хатчисон.

Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон и его союзники намерены добиваться лишения России всех доходов от экспорта нефти и газа. Он отметил, что со временем Москва должна потерять статус ключевого поставщика энергоносителей.