Reuters: крупные трейдеры Газпрома пока не перешли на оплату газа рублями

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Крупные клиенты Газпрома пока не перешли на новую схему оплаты в российских рублях, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, только пять мелких трейдеров согласились на изменившиеся условия.

Некоторые европейские трейдеры начали платить России за продажу газа в рублях, в то время как крупные клиенты ещё не сделали этого, — говорится в сообщении.

Источники издания отмечают, что несколько трейдеров всё же начали платежи. По данным собеседников издания, их может быть более пяти.

Reuters также со ссылкой на источники сообщает, что итальянская энергетическая группа Eni (ENI.MI) еще не приняла решения относительно схемы платежей, поскольку ожидает внесения ясности в документ Евросоюза о санкциях. Издание отмечает, что Uniper (UN01.DE ), основной импортёр российского газа в Германию, также заявил, что никакого решения принято не было.

Ранее сообщалось, что десять стран потребовали от ЕС ясных комментариев о расчётах за газ. Польша, Болгария, Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия считают формулировки, описанные в документе, неточными и неконкретными.