Reuters: ЕС запретит импорт из России древесины, водки и икры

Евросоюз запретит поставки из России цемента, каучука, древесины и химикатов, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. Отмечается, что под запрет на импорт из России также попадут водка и икра.

Ранее США ввели дополнительные санкции в отношении России, запретив поставки предметов роскоши в страну, как ответные меры на спецоперацию РФ на Украине. Также был введён запрет на импорт ряда хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты. Президент США Джо Байден тогда отметил, что это не последние санкции против России.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен во вторник, 5 апреля, согласовать новый пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Он отметил, что рубль смог выдержать санкционный удар Запада.