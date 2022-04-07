Reuters: ЕС отложил полный запрет на импорт российского угля до августа

Послы стран — членов Евросоюза 7 апреля согласуют запрет на импорт угля из России, он вступит в силу в августе — на месяц позже, чем планировалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По информации агентства, отложить введение запрета на импорт российского угля попросили власти Германии.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, Еврокомиссия первоначально предложила схему, при которой Россия могла продолжать экспортировать уголь в ЕС в течение 90 дней после введения нового пакета санкций. Однако под давлением ФРГ этот срок был продлён до четырёх месяцев, сообщил источник.

Дипломаты стран Евросоюза 6 апреля не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией новый пакет санкций против России, который включает в себя запрет на импорт российского угля. Причиной неудачи стало несогласие в технических аспектах. Новую попытку согласования рестрикций против РФ представители стран Европы перенесли на 7 апреля.

Для принятия новых ограничительных мер против Москвы необходимо, чтобы их поддержали все 27 государств — членов блока. Источники CNBC сообщали, что страны ЕС во время обсуждения санкций расходились во мнениях, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, скорее всего, коснётся лизинга самолётов, импорта и экспорта авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.

Представитель Минэкономики ФРГ Сюзанна Унград заявляла, что Германия сможет достичь полной независимости от российских энергоресурсов к 2024 году, а уходить от поставок из РФ страна будет постепенно: сначала от угля, затем от нефти и в последнюю очередь от газа. По словам Унград, Германии для полного отказа от российских энергоресурсов потребуется приложить «национальные силы».