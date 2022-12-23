Reuters: авиакомпании РФ хотят выкупить застрявшие из-за санкций самолеты

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Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одним крупным западным лизингодателем о возможности выкупить часть самолетов, застрявших в стране из-за санкций, сообщает Reuters со ссылкой на документы и источники. По данным агентства, сейчас в России находятся около 400 взятых в лизинг за рубежом самолетов стоимостью $10 млрд, а выкупать лайнеры планируют на государственные деньги.

Reuters ссылается на сентябрьское письмо одной из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов SMBC о переговорах с «Аэрофлотом» и страховщиком авиакомпании «АльфаСтрахование». Лизингодатель сообщает, что «АльфаСтрахование» предложило ему $644,2 млн за 17 самолетов, арендованных «Аэрофлотом», минус $82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов. SMBC также сообщила в письме, что к ней обратилось ООО «Страховые брокеры Эльбруса» от имени авиакомпаний NordStar и S7, чтобы обсудить «возможные решения по претензиям».

Как пишет агентство, предложение требует одобрения Евросоюза. Если оно будет получено, российские перевозчики получат право собственности на самолеты «с потенциально большой скидкой». По словам источника Reuters в российской авиаотрасли, некоторые чиновники пессимистично оценивают перспективы переговоров.

Reuters сообщает, что российские власти пока не приняли окончательного решения о выкупе лайнеров, но поддержку этой идеи ранее продемонстрировал Минтранс. В письме от 30 августа, направленном 23 авиакомпаниям, ведомство попросило перевозчиков предоставить информацию «о каждом самолете, который предлагается выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния», и о «наличии соглашения с арендодателями и страховыми компаниями».

Ранее стало известно, что три российские авиакомпании — Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» — рассматривают возможность взять в лизинг 11 отечественных самолетов, которые были восстановлены Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех). Речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. На их восстановление в Минпромторге намерены выделить 15,4 млрд рублей, работы предполагается завершить к 2024 году.