Ретейлеры пообещали ограничить на год наценки на базовые продукты«Коммерсант»: ретейлеры пообещали ограничить до конца года наценки на базовые продукты
Крупные розничные сети X5 Group и «Магнит» предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на самые дешёвые базовые продукты. Ретейлеры заявили, что до конца 2022 года их наценка не превысит 10%, сообщает «Коммерсант».
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В «Магните» заявили о почти 200 товарных позициях из 25 категорий базовых продуктов, которых коснутся ограничения. В списке ретейлера точно будут овощи из «борщового набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневая крупа, вермишель.
В ФАС подтвердили получение предложений от торговых сетей, указывает издание.
Сейчас они изучаются, — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что предпосылок к снижению цен на продукты питания в России на сегодняшний день нет, заявил заместитель правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов. По его мнению, сейчас главной задачей является обеспечение доступности продуктов и сохранение бизнеса. Решать этот вопрос необходимо через меры поддержки малообеспеченных граждан, отметил он.