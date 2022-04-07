Ретейлеры формируют запасы сахара, соли и гречки на месяц

Торговые сети формируют запас ряда продуктов на месяц и более. В список вошли макароны, крупы, сахар, соль и масло, пишут «Известия».

Нижняя палата парламента прежде рекомендовала Минпромторгу принять меры, чтобы не допустить дефицита в магазинах товаров первой необходимости. Сейчас о формировании запасов говорится в письме замглавы ведомства Виктора Евтухова в Госдуму.

Запасы товаров у ретейлеров сократились из-за ажиотажного спроса на некоторые продукты в конце февраля — начале марта. На сегодняшний день этап повышенного спроса на продукты прошёл, объёмы продаж упали ниже обычного, так как потребители закупились впрок.

Как указано в письме, резервов сахара в пик повышенного спроса хватало на два дня торговли, теперь же их хватает на восемь. Сформированы запасы соли на 12 дней продаж, масла подсолнечного — на 14, гречки — на 22 дня, муки и пшена — на 24 дня. Запасы риса и макарон сформированы на 26 и 34 дня соответственно. Из этого можно сделать вывод, что товарные запасы в российских торговых сетях растут.

Это оперативные запасы в торговле, и поставки продолжаются. Вскоре они будут на обычном уровне: по сахару это две-три недели торговли, по крупам, муке, макаронам — месяц и более, — приводит издание отрывок из письма замглавы Минпромторга.

Ранее замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сообщил, что спрос на сахар в российских магазинах упал более чем в два раза по сравнению с периодом ажиотажа. Он добавил, что на позиции, которые были более всего востребованы — крупы, мука, масло, — спрос снизился на 35%.