Ретейлерам предложат новую схему закупок для сдерживания цен

Минпромторг изучит возможность изменить закупочные процессы между торговыми сетями и их поставщиками и заключать прямые договоры для сдерживания цен на продовольствие. Такая инициатива была озвучена 22 сентября на совещании у замминистра Виктора Евтухова, пишет РБК.
Ретейлеры
Как считает представитель одного из ретейлеров, обязательство заключать прямые договоры может «посеять раздор между производителями и сетями», тогда как тендеры дают производителям возможность быстро переориентироваться под влиянием внешних факторов и регулировать цены и объёмы закупки в рамках рыночных отношений. Между тем производители биржевых и зависимых от сезонности товаров вроде сахара и яиц не будут заинтересованы в отказе от тендеров и начнут закладывать вероятное повышение стоимости в цену.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также отмечает, что увеличить долю прямых долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями сложно, поскольку производители не знают, как у них будет складываться себестоимость. Чтобы заключать долгосрочные контракты по фиксированным ценам, производители мяса должны заключить такие же прямые контракты с поставщиками зерна, кормов, витаминов и аминокислот, ветеринарных препаратов, но в России цены на мясо подвержены частым колебаниям, в том числе в течение дня.
Ранее производители предупредили россиян о подорожании макарон и мяса, в особенности куриного, а также фруктов и овощей. По мнению эксперта, учитывая высокую стоимость кормов и рост тарифов на грузовые перевозки, стоимость мяса может увеличиться на 10–15%. Также в скором времени подорожает ряд непродовольственных товаров, включая холодильники, кондиционеры и автомобили.