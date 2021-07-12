Ретейлерам предложат новую схему закупок для сдерживания цен

Минпромторг изучит возможность изменить закупочные процессы между торговыми сетями и их поставщиками и заключать прямые договоры для сдерживания цен на продовольствие. Такая инициатива была озвучена 22 сентября на совещании у замминистра Виктора Евтухова, пишет РБК.

Ретейлеры заявили Евтухову, что цены могут расти из-за поставщиков, которые не дают более низких оптовых цен на тендерах. В ответ на это чиновник поручил департаменту развития внутренней торговли сделать обязательной процедуру заключения прямых договоров между сетями и поставщиками. Такие контракты дают возможность заблаговременно спланировать как повышение, так и снижение цены, зависящее от сезонных факторов, но не учитывают внезапные колебания спроса, погодные или другие внешние обстоятельства.

Как считает представитель одного из ретейлеров, обязательство заключать прямые договоры может «посеять раздор между производителями и сетями», тогда как тендеры дают производителям возможность быстро переориентироваться под влиянием внешних факторов и регулировать цены и объёмы закупки в рамках рыночных отношений. Между тем производители биржевых и зависимых от сезонности товаров вроде сахара и яиц не будут заинтересованы в отказе от тендеров и начнут закладывать вероятное повышение стоимости в цену.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также отмечает, что увеличить долю прямых долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями сложно, поскольку производители не знают, как у них будет складываться себестоимость. Чтобы заключать долгосрочные контракты по фиксированным ценам, производители мяса должны заключить такие же прямые контракты с поставщиками зерна, кормов, витаминов и аминокислот, ветеринарных препаратов, но в России цены на мясо подвержены частым колебаниям, в том числе в течение дня.

Ранее производители предупредили россиян о подорожании макарон и мяса, в особенности куриного, а также фруктов и овощей. По мнению эксперта, учитывая высокую стоимость кормов и рост тарифов на грузовые перевозки, стоимость мяса может увеличиться на 10–15%. Также в скором времени подорожает ряд непродовольственных товаров, включая холодильники, кондиционеры и автомобили.