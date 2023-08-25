Россиян предупредили о росте стоимости потребительской корзины на 25% Ретейлер Потапенко: стоимость потребительской корзины вырастет на 25%

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К концу года стоимость потребительской корзины вырастет примерно на 17%-25% в зависимости от ее наполнения, предупредил ретейлер Дмитрий Потапенко. В разговоре с НСН он подчеркнул, что увеличение цен произойдет вне зависимости от того, как часто розница будет менять ценники. По его словам, к росту стоимости приводят фундаментальные процессы.

Цены вырастут сами по себе, но они вырастут из-за фундаментальных процессов. Цены суммарных корзинок к концу года вырастут от 17 до 25% в зависимости от наполнения корзинок, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что любые изменения цены проходят длинную цепочку от производителей и логистических компаний до самих магазинов. Ретейлер уточнил, что обращение российских производителей с просьбой признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен является просто «вбросом переговорного процесса». По мнению Потапенко, такая схема не будет работать. Эксперт подчеркнул, что производителем в итоге придется договариваться с розницей, иначе им некуда будет сбывать товар.

Розница — это всегда длинные процедуры, но гарантированный сбыт и гарантированная оплата. А рынок — там просто товар сгниет, его по высокой цене не продадут. Вряд ли изменения будут приняты. Будет длинный переговорный процесс, ведь у розницы тоже возросли издержки, — заключил Потапенко.

Российские производители до этого обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка. Они попросили признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен и сократить до двух недель сроки пересмотра ценников. Иначе поставщики грозят приостановить отправку товаров в магазины.

Руководитель аналитического центра НТС Григорий Баженов ранее заявил, что по итогу 2023 года рост цен на топливо может превысить инфляцию. По его словам, причиной увеличения стоимости бензина и дизеля на АЗС являются стабильно высокие биржевые цены на нефтепродукты.