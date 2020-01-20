Онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнёт постепенно сокращать штатных курьеров. Их количество не называется, но известно, что при расторжении трудовых договоров им обеспечат «максимально комфортные условия».
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что более половины россиян пользуются доставкой товаров на дом. Исследование, проведённое Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показало, что каждый второй россиянин пользуется доставкой товаров или продуктов до дома или до работы (59%). Чаще других к этой услуге прибегают жители Москвы и Санкт-Петербурга (78%) и городов-миллионников (71%).
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