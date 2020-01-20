https://static.news.ru/photo/a82e71d6-3b41-11ea-92de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнёт постепенно сокращать штатных курьеров. Их количество не называется, но известно, что при расторжении трудовых договоров им обеспечат «максимально комфортные условия».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, ретейлер станет работать с доставками заказов «по модели логистической платформы», при которой роль курьеров будет минимальной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более половины россиян пользуются доставкой товаров на дом. Исследование, проведённое Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показало, что каждый второй россиянин пользуется доставкой товаров или продуктов до дома или до работы (59%). Чаще других к этой услуге прибегают жители Москвы и Санкт-Петербурга (78%) и городов-миллионников (71%).