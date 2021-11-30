Ретейлер объяснила причину резкого подорожания ёлок

Совладелец сети строительных гипермаркетов Мария Евневич назвал причину резкого подорожания новогодних ёлок. Цена на новогоднее дерево выросла из-за повышения стоимости закупок, сообщают «Известия».

Также возросла стоимость транспортировки деревьев. А импортные ёлки подорожали ещё и из-за курса валют.

Уже увеличилась закупочная цена на ёлки, но на сколько они подорожают для покупателя — зависит от конкретной розничной сети. Для нас цена закупки выросла от 5 до 30% в зависимости от происхождения дерева, его натуральности или искусственности и размера. Для конечного покупателя мы планируем снизить этот перепад цен, пожертвовав ради этого собственной наценкой. Будем проводить акции, чтобы ёлки могли быть по ценам, близким к прошлогодним, — рассказала газете предприниматель.

Российская натуральная ёлка будет стоить дешевле, чем австрийская или датская. А в крупных городах и вовсе можно будет найти ёлку в любом ценовом сегменте, считает эксперт.

Цена очень разнится. Ёлки размером 30 см будут стоить около 200 рублей, а 4-метровые — 20 с чем-то тысяч. Всё зависит от того, натуральная елка или искусственная, — пояснила Евневич.

Ранее россиян предупредили о подорожании до 30% искусственных новогодних ёлок из-за роста закупочных цен и затрат на логистику. Также возросли цены и на живые деревья.