Ретейлер назвал товары, которые подорожают этой осенью

Увеличение цен в магазинах затронет в основном новую продукцию, которая будет поступать на продажу. Об этом «Радио 1» рассказал председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Специалист отметил , что рост цен не коснётся товаров потребления, которые были закуплены ретейлерами давно по старой цене. Кроме того, такая продукция может быть продана со скидками. Как подчеркнул Карпов, у потребителя в любом случае останется выбор.

Он также подтвердил сообщения ретейлеров о росте цен на одежду и обувь этой осенью. По его мнению, подорожание связано с повышением цен на сырьё и логистику товаров лёгкой промышленности.

Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви — цены возрастут минимум на 10%. При этом уже в начале 2022 года стоимость таких товаров может «взлететь» на 15–20%. Как пояснили представители рынка, основными причинами подорожания одежды и обуви стали выросшие в цене сырьё и перевозки. К примеру, грузовые морские перевозки из Азии в Европу выросли в цене в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Во многом этому поспособствовала пандемия коронавируса и ослабление рубля.