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Экономика

Ретейлер назвал товары, которые подорожают этой осенью

15:44, 22 июля 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Увеличение цен в магазинах затронет в основном новую продукцию, которая будет поступать на продажу. Об этом «Радио 1» рассказал председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Специалист отметил, что рост цен не коснётся товаров потребления, которые были закуплены ретейлерами давно по старой цене. Кроме того, такая продукция может быть продана со скидками. Как подчеркнул Карпов, у потребителя в любом случае останется выбор.

Он также подтвердил сообщения ретейлеров о росте цен на одежду и обувь этой осенью. По его мнению, подорожание связано с повышением цен на сырьё и логистику товаров лёгкой промышленности.

Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви — цены возрастут минимум на 10%. При этом уже в начале 2022 года стоимость таких товаров может «взлететь» на 15–20%. Как пояснили представители рынка, основными причинами подорожания одежды и обуви стали выросшие в цене сырьё и перевозки. К примеру, грузовые морские перевозки из Азии в Европу выросли в цене в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Во многом этому поспособствовала пандемия коронавируса и ослабление рубля.

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