https://static.news.ru/photo/fbdb50b2-6c5e-11ea-84d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торговые точки в Европе ежегодно экономят 1,2 млрд евро на комиссиях за приём карт. Это результат того, что Евросоюз ввёл регулирование тарифов, говорится в исследовании, проведённом EY и Copenhagen Economics по заказу Еврокомиссии.

Предполагалось, что эта мера приведёт к снижению цен для потребителей. Однако оценить влияние на розничные цены оказалось практически невозможно. Изменения в тарифах настолько малы, что их недостаточно для корректировки цен, признают сами ретейлеры. Продавцы во многих странах недовольны тем, сколько они платят за приём карт (эквайринг).

Ранее российские ретейлеры предупредили банки и платёжные системы о неизбежном росте цен на товары из-за высоких ставок на оплату картами. Нынешний уровень комиссий также грозит ухудшением системы скидок и существенным замедлением распространения безналичных платежей. Для торговых компаний оплата наличными обходится в четыре раза дешевле, чем оплата банковскими картами.

Как писал NEWS.ru, карты российской платёжной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Соединённое Королевство станет первой европейской страной, которая примет участие в реализации этого проекта.