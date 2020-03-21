Торговые точки в Европе ежегодно экономят 1,2 млрд евро на комиссиях за приём карт. Это результат того, что Евросоюз ввёл регулирование тарифов, говорится в исследовании, проведённом EY и Copenhagen Economics по заказу Еврокомиссии.
Предполагалось, что эта мера приведёт к снижению цен для потребителей. Однако оценить влияние на розничные цены оказалось практически невозможно. Изменения в тарифах настолько малы, что их недостаточно для корректировки цен, признают сами ретейлеры. Продавцы во многих странах недовольны тем, сколько они платят за приём карт (эквайринг).
Ранее российские ретейлеры предупредили банки и платёжные системы о неизбежном росте цен на товары из-за высоких ставок на оплату картами. Нынешний уровень комиссий также грозит ухудшением системы скидок и существенным замедлением распространения безналичных платежей. Для торговых компаний оплата наличными обходится в четыре раза дешевле, чем оплата банковскими картами.
Как писал NEWS.ru, карты российской платёжной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Соединённое Королевство станет первой европейской страной, которая примет участие в реализации этого проекта.
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