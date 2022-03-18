Решетников: российской экономике предстоит встряска из-за санкций

Из-за введения западных санкций российскую экономику ожидает период перенастройки всех процессов, это станет довольно существенной встряской. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. При этом министр отметил, что запас прочности российской экономики велик.

Экономике придётся пройти определённый период адаптации, период перенастройки всех процессов, это достаточно существенная встряска, которую действительно нам предстоит пройти, — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития добавил, что для России остаются открытыми многие рынки, отметив, что запас прочности экономики РФ велик.

Решетников также указал на отсутствие иллюзий в вопросах экономики. При этом, комментируя экономическую ситуацию, он назвал неправдивыми заявления о том, что «сейчас все развалится».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что примеров экономической войны, которая началась в отношении России, ещё не было. Он назвал эту ситуацию беспрецедентной. Представитель Кремля отметил, что сейчас властям необходимо принимать меры для снижения негативных последствий санкций.