Решетников рассказал об иностранном бизнесе в России

https://static.news.ru/photo/0d0bcfdc-c78b-11eb-b8d0-96000091f725_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что работающий в стране российский и иностранный бизнес чувствует себя абсолютно нормально, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения. Он рассказал о состоянии этой сферы, сообщает Financial Times.

По его словам, негативных настроений нет, все компании продолжают реализовывать инвестиционные проекты, проявляют интерес и готовы инвестировать. Наиболее ярко себя проявляют проекты в области создания предприятий и центров разработки, торговли или оказания услуг.

Решетников отметил, что давление сейчас наблюдается преимущественно на финансовых рынках из-за ослабления курса рубля и его волатильности. При этом министр подчеркнул, что российская экономика становится менее уязвимой к внешним колебаниям.

Российская экономика обладает большим запасом устойчивости, и этот запас за последние годы вырос, — подчеркнул он.

Ранее Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. По данным аналитиков, худший период кризиса на рынке труда России позади.