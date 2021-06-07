Решетников рассказал об иностранном бизнесе в России

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что работающий в стране российский и иностранный бизнес чувствует себя абсолютно нормально, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения. Он рассказал о состоянии этой сферы, сообщает Financial Times.
По его словам, негативных настроений нет, все компании продолжают
Решетников отметил, что давление сейчас наблюдается преимущественно на финансовых рынках из-за ослабления курса рубля и его волатильности. При этом министр подчеркнул, что российская экономика становится менее уязвимой к внешним колебаниям.
Российская экономика обладает большим запасом устойчивости, и этот запас за последние годы вырос, — подчеркнул он.
Ранее Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. По данным аналитиков, худший период кризиса на рынке труда России позади.