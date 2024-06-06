Решетников раскрыл, как РФ «разбавит» повестку климатического форума в Баку Решетников: РФ продолжит продвигать принцип использования ископаемого топлива

Фото: Елена Стадниченко/Росконгресс

Максим Решетников

Россия должна продолжать продвигать принцип использования ископаемого топлива, в том числе на грядущем климатическом форуме в Баку, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях ПМЭФ, его слова передает корреспондент NEWS.ru. Глава Минэка подчеркнул, что план полного отказа от такого вида топлива невозможен.

Нам нужно нести в эту международную повестку (отказа от ископаемого топлива. — NEWS.ru) экономический расчет... Мы должны говорить, наверное, об использовании ископаемого топлива, но с различным углеродным следом, — отметил Решетников.

В апреле канцлер Германии Олаф Шольц на открытии крупнейшей в мире промышленной выставки «Ганноверская ярмарка» объявил, что эпоха ископаемого топлива завершилась. Он подчеркнул, что мир ждет изменение промышленных процессов. По мнению немецкого политика, Норвегию ждет возможность стать крупным поставщиком экологически чистой энергии — ветра и гидроэнергетики. В стране отстроена трубопроводная инфраструктура и есть огромный опыт в энергетической сфере.

Как считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, высказывания Шольца можно назвать маркетинговым продуктом, но не прогнозом. Канцлер Германии, по его словам, озвучивает только то, что требуется в определенный момент.