Решетников озвучил прогноз по росту экономики России Решетников спрогнозировал рост ВВП России более чем на 2% по итогам 2023 года

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Максим Решетников

Рост ВВП России по итогам 2023 года составит более 2%, спрогнозировал министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, которые приводит ТАСС, в августе также будет сформирован прогноз на следующие годы.

Она точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза, — сказал глава Минэкономразвития.

На прошлой неделе аналогичный прогноз на текущий год озвучил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что темпы роста российской экономики в этом году ускорялись от месяца к месяцу, в отличие от 2022 года, по итогам которого ВВП сократился на 2,1%. Таким образом, ожидается, что рост экономики полностью отыграет прошлогоднее снижение, подчеркивал российский лидер.

Еще в апреле Решетников сообщал, что в 2023 году темп роста экономики ожидается на уровне 1,2%. В то же время глава Минэкономразвития заявлял, что в 2026 году рост ВВП России может достигнуть 2,8%.

Ранее сообщалось, что ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года превысил $15 тысяч, увеличившись за год более чем на 22%, или примерно на $2,8 тысячи. Это максимальный показатель с 2013 года, согласно анализу данных МВФ.