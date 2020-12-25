Решетников назвал причину роста цен на продукты в России

https://static.news.ru/photo/3dd5e754-4696-11eb-8415-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Главными причинами роста цен на продовольственные товары в Российской Федерации стали снижение урожая, ослабление национальной валюты и значительный рост мировых цен на продукты питания. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

В четвёртом квартале вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие, — пояснил министр, слова которого приводит ТАСС.

По словам Решетникова, чтобы ситуация с ценами на продукты стабилизировалась, Минпромторг и Минсельхоз приняли ряд мер. Речь идёт о подписанных соглашениях с торговыми сетями и производителями, вводе экспортных пошлин по некоторым продовольственным товарам. Кроме того, профильные ведомства сейчас всячески стараются поддержать производителей сельхозпродукции.

Решетников обратил внимание сенаторов на законопроект, который рассматривается в пятницу в Совфеде и даёт правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Он назвал его «экстренной, крайней мерой, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают».

Ранее президент России Владимир Путин жёстко раскритиковал Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам глава государства указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла.

При этом Госдума уже приняла законопроект, согласно которому правительство получит право самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать цены на них. При этом влиять на ценообразование на товарных рынках продовольственных товаров кабмин может и сейчас, однако полномочия его в этом вопросе ограничены.

В четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство должно сдерживать рост цен на продукты экономическими мерами, жёсткое регулирование неприемлемо и может привести к дефициту, сообщал NEWS.ru.