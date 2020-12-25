Решетников: меры властей РФ позволили избежать системного кризиса в стране

https://static.news.ru/photo/6fe66fa6-4692-11eb-9e82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Благодаря предпринятым правительством России шагам кризис в стране не стал системным и не оказал разрушительного влияния на важнейшие отрасли экономики и компании, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Кризис не приобрёл системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. По итогам 11 месяцев 2020 года производство в обрабатывающей промышленности вышло практически на уровень прошлого года, в сельском хозяйстве видим прирост +1,5%, стабилизировались темпы и в строительстве, — приводит ТАСС слова министра, выступающего в ходе правительственного часа в Совфеде.

Он отметил, что стабилизации показателей удалось добиться в первую очередь благодаря антикризисным мерам российского правительства. При этом, как считает глава Минэкономразвития, одним из сдерживающих факторов восстановления показателей в промышленности является сделка ОПЕК+, вводящая квоту на максимальный объём добычи нефти в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе предновогодней встречи с кабмином РФ президент Владимир Путин отметил, что российским властям удалось не допустить критического спада экономики. Была обеспечена стабильность и устойчивость макроэкономических показателей.

По его словам, были сохранены ключевые сферы, власть выработала системные меры поддержки каждой области. Президент считает, что теперь властям как можно быстрее необходимо перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня.