https://static.news.ru/photo/a3da5df6-5c80-11ea-94ff-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика России выйдет на планируемый цикл, несмотря на распространение коронавируса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер, и какая бы ситуация и настроения ни складывались, надо понимать, что в конечном итоге все равно мы выйдем на тот экономический цикл, который предполагался, — сказал Решетников.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.