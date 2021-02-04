Решетников рассказал, когда россияне вернут докоронавирусные доходы

https://static.news.ru/photo/d163868c-670e-11eb-8960-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Восстановление доходов россиян до уровня, который был до пандемии, ожидается в III–IV квартале 2021 года. С таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. В основном в III–IV кварталах, — отметил глава ведомства в эфире «Россия 24».

Рост экономики при этом виден уже сейчас, добавил министр. Во II–III квартале экономические показатели смогут догнать те, что были в I квартале 2020 года, считает министр.

Ранее сообщалось, что согласно данным Росстата, с 2014 по 2017 год реальные располагаемые доходы рухнули на 8,6%, за два предыдущих года удалось компенсировать лишь 12% этого обвала. Иными словами, доходы так и не восстановились до уровня семилетней давности. А на 2020 год рассчитывать вообще не приходится. Благодаря коронакризису во II квартале доходы сократились на 8,4%, за девять месяцев падение составило 4,3% в годовом выражении.

По оценкам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, ожидать возвращения реальных доходов населения к допандемийному уровню можно только в 2022 году.

Ранее NEWS.ru сообщил, что реальные располагаемые доходы граждан России за 2020 год снизились на 3,5%, что стало самым значительным сокращением с 2016 года.