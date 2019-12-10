Траты россиян в грядущие новогодние праздники могут оказаться меньше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали NEWS.ru аналитики на финансовом рынке. Среди главных факторов — ограничение по выдаче необеспеченных кредитов со стороны Банка России и сжатие рынка микрофинансовых организаций.

По данным сервиса Zaimoteka, чаще всего россияне берут кредиты на ремонт, недвижимость и авто, увеличивая активность в новогодний период в среднем на 30%. К стандартным запросам добавляются особые «праздничные». Декабрь для кредитования частных лиц — традиционно месяц высокого спроса. Перед Новым годом и Рождеством заёмщики чаще, чем в другие месяцы, покупают подарки родным и близким, планируют путешествия. При этом траты возрастают, а собственных денег у россиян на это не хватает, отсюда и возникает потребность обращаться в банки и МФО за займами.

В новогодний период больше всего займов берут на ремонт и бытовую технику (30%), на втором месте — покупка автомобиля (около 18%). Салоны объявляют большие скидки, чтобы освободить сток и выполнить годовые планы продаж. На третьем — займы на дорогие подарки (смартфоны, ювелирные украшения, мужская и женская одежда люксовых брендов), на них в общей сложности приходится около 12%. На четвёртом месте — отпуск (порядка 10%). Михаил Рызлейцев основатель платформы частного кредитования Zaimoteka основатель платформы частного кредитования Zaimoteka

В праздники компании из сферы услуг и ретейла могут делать порядка 20% годовой выручки, добавляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Однако в новогодние каникулы — 2019 общие траты наших сограждан впервые с 2006 года оказались ниже, чем обычно. Средний подарочный чек в 2019 году составил 14,2 тыс. рублей. Причём распределён он был практически равномерно между новогодним столом, подарками и увеселительными мероприятиями, отмечает собеседник.

Общие расходы граждан вполне могут оказаться ещё меньше, чем в прошлом году. Сказывается ввод коэффициента ПДН (показатель долговой нагрузки. — NEWS.ru.), а также сжатие рынка МФО, для которых небольшие кредиты, привычные для россиян, стали совершенно нерентабельными. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

В июле текущего года регулятор ужесточил регулирование в сфере микрофинансовых организаций. В частности, ЦБ запретил им до конца текущего года начислять проценты, выплаты по которым превышают сумму займа в два раза, а до конца следующего — в 1,5 раза. Кроме того, МФО, как и банки, должны рассчитывать ПДН при выдаче средств на сумму от 10 тыс. рублей. А 1 октября регулятор ввёл ограничения на выдачу необеспеченных кредитов, установив повышенные коэффициенты риска по таким займам, а также для россиян-должников. Меры привели к тому, что аппетит к риску у банков серьёзно снизился, поделился с корреспондентом портала директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

В последние месяцы банки стараются выдавать денежные средства только тем гражданам, чей ПДН не вызывает у них вопросов. Насколько это долгосрочная тенденция, сейчас говорить сложно, однако имеется вероятность, что в декабре этого года можно ожидать некоторого снижения выдачи потребкредитов по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Алексей Волков директор по маркетингу НБКИ директор по маркетингу НБКИ

Вероятнее всего, в уходящем году большинство россиян воспользуется кредитными картами.

Из-за усиления давления со стороны регулятора банки выдавали «кредитки» гораздо большим объёмом, чем раньше: за первые девять месяцев было выдано 7,1 млн карт на сумму 319 млрд рублей, что на 33 млрд рублей больше, чем в 2018 году. Высокая конкуренция за клиента привела к значительному улучшению условий: грейс-период (льготный период кредитования. — NEWS.ru.) был расширен, а крупные банки также позволили снимать с карты наличные без дополнительных комиссий, — отметил Николаев.

Между тем, по словам управляющего директора Абсолют Банка Антона Павлова, в конце года, как правило, срабатывают не экономические, а психологические факторы.