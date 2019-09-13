https://static.news.ru/photo/b48d1f0a-d579-11e9-8b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: malenki/Wikimedia Commons

Немецкая компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, сообщила, что приняла к сведению решение суда ЕС по использованию нитки российской компанией «Газпром». При этом немцы подчеркнули, что оно не является окончательным.

В Opal Gastransport отметили, что сами не могут ограничивать объёмы прокачки газа, а приказа от Федерального агентства Германии пока не поступало.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что решение по OPAL ещё можно обжаловать. Министр энергетики Александр Новак, в свою очередь, заявил, что юристы Минэнерго прорабатывают постановление инстанции по газопроводу, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия учтёт решение OPAL во время контактов с Украиной и Еврокомиссией (ЕК) по вопросам транзита газа. Новый раунд переговоров пройдёт 19 сентября 2019 года.