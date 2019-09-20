https://static.news.ru/photo/7e5282d6-dba5-11e9-802a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Транснефть»/vk.com

Глава Министерства энергетики России Александр Новак 20 сентября сообщил, что правительство страны ещё не приняло решения по контролю качества сырья в системе «Транснефти». Вопрос в настоящее время находится на рассмотрении.

По словам Новака, для принятия решения необходимо изучить данный вопрос на предмет возможности передачи пунктов сдачи приёма.

Дополнительно изучение проводится в основном с технической точки зрения, — передаёт РИА Новости слова министра энергетики.

Ранее News.ru сообщил о том, что правительство России будет обсуждать вопрос о проверке качества нефти после загрязнения сырья в нефтепроводе «Дружба».

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер ранее обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти. Также экс-канцлер ФРГ предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством сырья из РФ.

Не допустить повторения ситуации, по мнению бывшего канцлера Германии, поможет институт сюрвейеров (независимых инспекторов), которые могли бы ежедневно проверять качество сырья в трубопроводах «Транснефти».

Кроме того, Игорь Сечин заявил, что проблему с контролем качества нефти, сдаваемой в российскую трубопроводную систему, необходимо решать.