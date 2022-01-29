Глава регулятора ФРГ Хоманн исключил сертификацию Nord Stream 2 до лета

Решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман. При этом немецкий регулятор по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.

Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Однако не хватает дальнейших шагов. Ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы, — сказал Хоман.

Он подчеркнул, что когда документы будут полностью предоставлены, регулятор сможет возобновить рассмотрение.

Если обратить внимание на различные сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание рассмотрения заявки едва ли будет возможно в первом полугодии, — пояснил глава регулятора ФРГ.

В декабре 2021 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не намерен дальше блокировать «Северный поток — 2». Он занял такую же позицию в отношении газопровода, что и его предшественница на этом посту Ангела Меркель. Этот шаг стал неожиданностью не только для международных партнёров Германии, но и для некоторых членов правительства страны.

Позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что максимальным сроком, за который должна завершиться сертификация оператора «Северного потока — 2», является конец первого полугодия 2022 года. В Федеральном сетевом агентстве Германии прежде сомневались, что удастся уложиться в данные сроки.

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что проблемы не закончатся у «Северного потока — 2» даже после того, как газопровод удастся сертифицировать. По его словам, главным противником проекта является Польша и она будет мешать запуску газопровода до последнего, оспаривая решение в суде. Юшков подчеркнул, что в Польше не собираются выяснять, соответствует ли газопровод европейским требованиям, а постараются любыми способами доказать, что «Северный поток — 2» следует остановить.